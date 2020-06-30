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Hakkari Çukurca’da yılanların dansı

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesinde 2 metre uzunluğunda 2 siyah yılanın aşk dansı cep telefonuyla görüntülendi.

Çukurca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evlerinin arkasında 2 siyah yılanı görünce hemen cep telefonuyla kayda aldı. Boyları yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan yılanların etraftaki kalabalığa rağmen uzun süre birbirlerinden ayrılmamaları dikkatlerden kaçmadı.

Cep telefonuyla görüntü alan vatandaş, yılanların dans etmediğini aslında çiftleştiklerini belirterek, “Evimizin arkasında iki yılanı birbirine sarılmış halde gördük. İlk defa böyle bir olayla karşılaşmıyoruz. Bölgemizde sıklıkla yaşanan bir durum. İlçemiz doğayla iç içe bir yer. Haliyle yaban hayatına şahitlik yapıyoruz. Bu duruma bilimsel olarak yılanların dansı denilse de aslında büyüklerimizin de anlatımlarıyla yılanların çiftleşmesidir. Bu iki kara yılan bildiğimiz kadarıyla da zehirsiz yılanlardır” diye konuştu.

Yeşilçeşme Mahallesi Muhtarı Cuma Duman da 2 siyah yılanla karşılaştığını belirterek, son zamanlarda ilçede yılanların sayısında artış olduğunu kaydetti. Duman, vatandaşları yılanlar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyararak, öldürmemelerini istedi.

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