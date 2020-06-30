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Mehmet Metiner AK Parti'deki şehir milliyetçiliğini deşifre etti!

Bülent Arınç ve Abdullah Gül'e sert eleştiriler yönelten AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, samimi bir itirafta bulundu. Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına katılan Metiner, AK Parti'de son zamanlarda şehir milliyetçiliği yapıldığını itiraf etti.

Bülent Arınç ve Abdullah Gül'e sert eleştiriler yönelten AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, samimi bir itirafta bulundu. Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına katılan Metiner, AK Parti'de son zamanlarda şehir milliyetçiliği yapıldığını itiraf etti.

Metiner, kimi bakan, parti yetkili veya il başkanının eş, dost ve akrabalarını kayırdığını belirterek, önündeki fotoğrafta yapılan kadrolaşmanın net göründüğünü söyledi.

AK Parti'deki kadrolaşma ve akraba kayırmacılığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zarar verdiğine vurgu yapan Mehmet Metiner, 2023 yılında yapılacak seçimlerde şehir milliyetçiliğinden zararlı çıkacaklarını belirtti.

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