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Yıldız Asyalı ve Kerem Saka evlendi!

Eyvah Kızım Büyüdü dizisiyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı ikinci kez evlilik kararı aldı. Ekran önünde büyüyen Yıldız Asyalı Arka Sokaklar dizisinin 2. yönetmeni Kerem Saka'yla evlendi.

Yıldız Asyalı, Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın ikinci yönetmeni Kerem Saka’yla dün akşam sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı ve yönetmen Kerem Saka Bodrum, Gümüşlük'te bir otelde sade bir nikahla dünya evine girdi. Düğünden ilk kareler sosyal medyaya düştü. Güzel oyuncunun heyecanı ve şarkı söylemesi dikkat çekti.

Asyalı, ilk evliliğini 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever’le yapmıştı. Ancak çift, anlaşmalı olarak 2017 yılında yollarını ayırmıştı. Asyalı'nın bu evliliğinden Ayşe Mira adında bir kızı var.

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