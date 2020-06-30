Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome veda mesajı yayınladı
Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan beri erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların ayrıldığını açıkladı. Datome, Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı.
Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü sürüyor. İtalyan oyuncu Gigi Datome de Sarı-Lacivertliler'le yollarını ayırdı.
3 yıllık imza
Fenerbahçe'de geçirdiği 5 yılın ardından ülkesi İtalya'da kariyerine devam edecek olan Gigi Datome'nin ülkesinin ekiplerinden Olimpia Milano ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Kupa canavarı
2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan İtalyan oyuncu, Sarı Lacivertli formayla 1 Eurolague kupası kaldırırken, 3 kez de lig şampiyonluğu yaşadı. Datome Fenerbahçe'deki son sezonunda Euroleague'de 8.3 sayı ve 3.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.