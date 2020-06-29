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İstanbul Eminönü'nde kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

İSTANBUL Eminönü'nde bir kadın, herkesin içinde çırılçıplak soyunup denize atladı. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İSTANBUL Eminönü'nde güpegündüz çekilen bu görüntüler insanları şaşkına çevirdi.

Vapur iskelesinin yakınlarına gelen bir kadın, çırılçıplak soyunarak denize girdi.

Meraklı bakışlara aldırmadan üstünü çıkaran kadın önce saçını topladı, sonra denize atladı.

Kadını görenlerden bazıları, "Hayda, ne yaptın sen ya?" diyerek gülüşürken bazı vatandaşlar ise "Bu ne ya?" diyerek tepki gösterdi.

Kadının kimliği ve neden denize çırılçıplak girdiği ise öğrenilemedi.

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