Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinin büyük mutluluğu
Eski milli futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan çiftinin ikinci bebeği dünyaya geldi. Hamza Arda adında bir oğulları olan, Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti ikinci oğullarına Asil Aslan Turan adını verdi. İşte çiftten doğum sonrası ilk mesaj!
2018 yılında nikah masasına oturan futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın ikinci bebekleri Asil Aslan Turan, dünyaya geldi. Turan, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu