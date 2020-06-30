Beyaz TV Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den flaş karar!

Beyaz TV'de Seren Serengil ile beraber Söylemezsem Olmaz programını sunan Bircan Bali, programın sezon finali yapmasından sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bali, Instagram hesabından yayımladığı videoda, "Artık her pazartesi Sezon da giydiğim elbiseleri size gönderiyorum.. Bu postun altına 2 arkadaşını etiketleyip beni takip etmeniz yeterli.

Pazar açıklıyorum. not: elbise yanda kaydır" ifadelerini kullandı.