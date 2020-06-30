Halk TV sunucusu Arslan'ı Pençe - Kaplan Operasyonu rahatsız etti!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü Pençe - Kaplan Operasyonu'yla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, söz konusu operasyonu sert bir dille eleştirerek; 'Bunun bir sınırı ve süresi olması gerek. Bizim orada ne işimiz var?' ifadelerini kullandı.