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Giresun'da cansız bedeni bulunan İkra Nur dere yatağına atılmış!

GİRESUN’un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’yi arama çalışmaları acı bir şekilde sonuçlandı. Küçük kızın cansız bedeni evine 4 km uzaklıktaki Adaköy Deresi kenarında öldürülmüş halde bulundu.

Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’yi arama çalışmalarının 4. gününde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları bugün Adaköy Deresi kenarında yoğunlaştı.

Yapılan aramalar sonrasında küçük kızın cesedi evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi kenarında bulundu. Küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlenirken, öldürme olayının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi verilmedi.

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