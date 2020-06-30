Ahmet Davutoğlu gemileri yaktı! Erdoğan'a öyle sözler söyledi ki...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yayınladığı açıklamada "Şehir Üniversitesi'ne el koyan, siyasi hırsı ve kini için engel tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır." dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından açılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılması hakkında büyük tartışma başlatacak açıklamalarda bulundu.

"Bir gece yarısı kararıyla, Türkiye’nin en kaliteli eğitim kurumlarından birine darbe yaptılar." diyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı, AK Parti ve 28 Şubatçı ortaklarının Türkiye’si adaletsizliğin, hukuksuzluğun ve keyfiliğin olduğu bir Türkiye’dir." ifadelerini kullandı.