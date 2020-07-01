Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan barışacak mı?

Cübbeli Ahmet Hoca, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalında soruları cevapladı.

Uzun süredir Ahmet Hakan ile yaşadığı polemiğin gündeme gelmesi üzerine konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, "Barışacak mısınız?" sorusuna ise cevap vermedi.

Hadi Özışık'ın arabuluculuk teklifini ise kabul etmeyen Cübbeli Ahmet şöyle konuştu:

Cübbeli Ahmet:

Benim barışma sorunum yok. Benim dini konuda...

Hadi Özışık:

Aracı olayım mı?

Cübbeli Ahmet:

Sen de kurtaramazsın o işi! Bir taraftan bana karşı bir şeysi var. Nereden geldiğini bilmediğimiz için senin de bu işi çözebileceğini tam sanmıyorum. Benim hiçbir gazeteciyle sorunum olmaz.