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İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar

VAN Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı... Son dakika açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Batan teknede 55-60 kaçak göçmen olduğunu değerlendiriyoruz" dedi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van gölünde batan göçmen teknesiyle ilgili olarak "Batan teknede 55-60 kaçak göçmen olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son dakika açıklamaları... 

- Van Gölü’nde teknede kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Medeni Akbaş kendisinin yüzerek kurtulduğunu bir çiftlikten arayarak bildirdi. Medeni Akbaş’ın çelişkili ifadeleri oldu.

- Teknede 55- 60 kişilik kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmaları hemen başlattık. AFAD ve diğer arama birimleri harekete geçti.

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