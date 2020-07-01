İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van gölünde batan göçmen teknesiyle ilgili olarak "Batan teknede 55-60 kaçak göçmen olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son dakika açıklamaları...

- Van Gölü’nde teknede kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Medeni Akbaş kendisinin yüzerek kurtulduğunu bir çiftlikten arayarak bildirdi. Medeni Akbaş’ın çelişkili ifadeleri oldu.

- Teknede 55- 60 kişilik kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmaları hemen başlattık. AFAD ve diğer arama birimleri harekete geçti.