BIST 116.525
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 393,37
İNTERNETHABER TV

Hadi Özışık'tan Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ'a hodri meydan!

Tele1'de Can Ataklı vakası yaşanmıştı hatırlayacaksınız. Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yaptırmayan İBB BAŞKANI Ekrem İmamoğlu'na adeta meydan okumuştu.

Merdan Yanardağ ise aynı günün akşamında Emre Kongar ile birlikte İmamoğlu'na sahip çıkmış, Can Ataklı'yı da yerle bir etmişti. İşte o Merdan Yanardağ, Tele1 ekranında Hadi Özışık'a soytarı diyerek hakaret etti.

Hadi Özışık'ın yayınlarda hiç söylemediği sözleri ortaya atan Yanardağ, Abdulhamid Han'a hakaret ettiği için gündemdeydi. İşte diğer ayrıntılar..

DESTEK İÇİN KATIL: https://bit.ly/2AqHsEY 

ABONE OL: https://bit.ly/2vwnLtx 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Brezilya'da koronavirüs vaka sayısı patladı bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Benzin motorin ve LPG'ye zam geliyor! Dikkat LPG'nin zammı okkalı
Bilim Kurulu toplanıyor Fahrettin Koca açıklama yapacak
Van'da kaçak göçmen teknesi battı! İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar
Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan barışacak mı?
İstanbul Güngören'de sokak ortasında milyonluk kapkaça esnaf müdahalesi
KPSS lisans başvuru 2020 ekranı nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş
60 saniyede bugün (30 Haziran 2020)
Ahmet Davutoğlu gemileri yaktı! Erdoğan'a öyle sözler söyledi ki...
Güniz Akkuş kimdir yaşı kaç çete lideri Hanımağa Güniz Akkuş nereli?
Halk TV sunucusu Arslan'ı Pençe - Kaplan Operasyonu rahatsız etti!
Güniz Akkuş sevgilisi Fırat Şimşek kimdir kendisinden 19 yaş küçük çıktı!