Hadi Özışık'tan Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ'a hodri meydan!

Merdan Yanardağ ise aynı günün akşamında Emre Kongar ile birlikte İmamoğlu'na sahip çıkmış, Can Ataklı'yı da yerle bir etmişti. İşte o Merdan Yanardağ, Tele1 ekranında Hadi Özışık'a soytarı diyerek hakaret etti.

Hadi Özışık'ın yayınlarda hiç söylemediği sözleri ortaya atan Yanardağ, Abdulhamid Han'a hakaret ettiği için gündemdeydi. İşte diğer ayrıntılar..

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