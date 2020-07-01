Cübbeli Ahmet Hoca, AYM'nin Selahattin Demirtaş kararına nasıl bakıyor?

Perde Arkası programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın sorularını yanıtladı.

52 kişinin ölümünden sorumlu olan Selahattin Demirtaş'ın suçunun adının tam olarak koyulamamasına isyan etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, adaletin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini söylerken; Avrupa'nın ve FETÖ'cülerin diline daha fazla düşülmemesi ve Demirtaş'ın suçunun adının tam olarak koyulmasını istedi.