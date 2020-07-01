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MEDYA

Halk TV canlı yayında "Recep Tayyip" gerginliği! İsmail Saymaz müdahale etti

Halk TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk olan Dr. Serdar Savaş, hükümeti eleştirirken Cumhurbaşkanı'na "Recep Tayyip" diye hitap edince İsmail Saymaz müdahale etti.

Halk TV'de yayınlanan sunuculuğunu Gürkan Hacır'ın yaptığı Şimdiki Zaman programında "Recep Tayyip" gerginliği yaşandı.

Programa online olarak bağlanan Dr. Serdar Savaş, hızını alamayıp "Madem ki Recep Tayyip beni dinlemedi..." şeklinde cümlesine başladı. 

Savaş'a müdahale eden İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı'nı yerden yere vuralım, eleştirelim bunu anlıyorum ama ön ismi ile de hitap etmeyelim." diyerek Cumhurbaşkanlığı makamına saygıyı hatırlattı. 

Fakat üslubunu giderek sertleştiren Savaş, "Ben Cumhurbaşkanı ile konuşmuyorum, AK Parti Genel Başkanı ile konuşuyorum" diyerek kendini savundu. 

Kısa süren gerginliğin ardından sunucu Gürkan Hacır, Serdar Savaş'a sağlık konusuna tekrar dönerek sorular yöneltti. 

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