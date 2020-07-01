BIST
115.790
DOLAR
6,86
EURO
7,68
ALTIN
392,83
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
HABERLER
SON DAKİKA
GÜNCEL
SPOR
EKONOMİ
DÜNYA
SAĞLIK
MAGAZİN
GÜNCEL
Eğitim
Otomobil
Emlak
Yerel
Milli Piyango
Hava Durumu
Yol Durumu
POLİTİKA
Ak Parti
Chp
Mhp
Hdp
İyi Parti
SP
BBP
SPOR
Fenerbahçe
Beşiktaş
Galatasaray
Trabzonspor
Kırmızı Çizgi Fitbol
SEÇİM
Yerel Seçimler 2019
2018 Genel Seçimleri
Anket
ÇALIŞMA HAYATI
Memur
Emekli
MAGAZİN
Kültür ve Sanat
EKONOMİ
DÜNYA
SAĞLIK
MEDYA
BİLİM - TEKNOLOJİ
RAMAZAN
İmsakiye
İNTERNETHABER TV
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
YAZARLAR
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İNTERNETHABER TV
Eklenme Tarihi:
01.07.2020 13:45
Survivor'da Nisa'yı elemeye götüren olay ne oldu?
Survivor’da finale 2 haftalık bir süre kala, heyecan gittikçe tırmanıyor. Berkan, Barış ve Nisa üçlüsünün elenme adayı olduğu gecede rakiplerinden daha az oy alarak yarışmaya veda eden isim Nisa oldu.
0
Sitene Ekle
<iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.internethaber.com/video-embed/2111617" allowfullscreen></iframe>
Etiketler
survivor
nisa bölükbaşı
sercan yıldırım
cemal can
0
0
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu!
Volkswagen, tüm yatırımları erteleme kararı verdi! Türkiye de dahil
Bakan Berat Albayrak İmalat PMI verilerini değerlendirdi:
Düğün sezonu başladı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarılar
Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
NATO raporu Türkiye'yi haklı buldu! Şoka giren Fransa çekildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cübbeli Ahmet Hoca'dan hakarete uğrayan Esra Albayrak'a "oh olsun" diyenlere cevap
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakımdan çıksın diye 100 kurban kesildi
2020 Migros kurbanlık fiyatları belli oldu? Migros küçükbaş/büyükbaş fiyatları
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar
Hadi Özışık'tan Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ'a hodri meydan!
Fransa, NATO'nun Doğu Akdeniz'deki operasyonundan çekildi
Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan barışacak mı?
Telafi eğitimi planı belli oldu 2020 telafi eğitimi ne zaman başlıyor?
Evde Kal Türkiye
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar
İnternethaber Tv
GÜNCEL
POLİTİKA
SPOR
SEÇİM
ÇALIŞMA HAYATI
MAGAZİN
EKONOMİ
DÜNYA
SAĞLIK
MEDYA
BİLİM - TEKNOLOJİ
RAMAZAN
İNTERNETHABER TV
Çerez Politikası
İletişim
Kurumsal
Reklam
Kullanım Şartları
Gizlilik İlkeleri