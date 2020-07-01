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Survivor'da Nisa'yı elemeye götüren olay ne oldu?

Survivor’da finale 2 haftalık bir süre kala, heyecan gittikçe tırmanıyor. Berkan, Barış ve Nisa üçlüsünün elenme adayı olduğu gecede rakiplerinden daha az oy alarak yarışmaya veda eden isim Nisa oldu.

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