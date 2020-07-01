Cübbeli Ahmet Hoca'nın Aziz Yıldırım anıları kırdı geçirdi

Maç günlerinde Aziz Yıldırım'ın gergin olduğunu hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, Fenerbahçeli olmamasına rağmen, daha doğrusu hiç bir takım tutmamasına rağmen, Aziz Yıldırım'ın baskısıyla Fenerbahçe'nin maçlardan galip gelmesi için neler yaptığını anlattı.

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın Perde arkası programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın anlattıkları İnternethaber stüdyosunu kahkahaya boğdu. Ahmet Hoca'nın Youtube kanalında da yayımlanan Perde Arkası programını binlerce kişi canlı olarak izledi.

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