Ozan Güven sevgilisini darp etti! 1 saatten fazla sürdü...

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a 250 bin liralık dava

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (1 Temmuz 2020)

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Yeni tedbirler neler?

Birleşmiş Milletler koronavirüs ile mücadele için 90 gün küresel ateşkes talebi kararını kabul etti