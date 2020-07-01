Ozan Güven sevgilisini darp etti! 1 saatten fazla sürdü...
Oyuncu Ozan Güven, kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Deniz Bulutsuz’u bir tartışma esnasında darp etti. Konuyla ilgili açıklama yapan sevgilisi Deniz Bulutsuz, hastaneye giderek darp raporu aldı.
1 yıldır birlikte olduğu Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparken, “1 saat boyunca fiziksel şiddete maruz kaldım” dedi.
Bu açıklamalardan sonra yer yerinden oynadı. Ünlülerden Bulutsuz’a destek mesajları yağdı.