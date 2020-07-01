BIST 115.315
DOLAR 6,85
EURO 7,72
ALTIN 388,48
YEREL

İkra Nur Tirsi için Giresun ağladı! Cenazede valiye ölüm sebebi soruldu

GİRESUN’un Bulancak ilçesinde cesedi dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın tabutu öğle saatlerinde İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi.

Buradan daha sonra küçük kızın cenazesi namaz için İcilli Köyü Camisi’ne getirildi. Köy camisinde saat 15.00’da sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, küçük kızın babası Serdar Tirsi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Acılı babaya Vali Enver Ünlü taziyede bulunurken, cenaze namazının ardından küçük kız Kıran mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'li Mahir Ünal'dan sosyal ağlara temsilcilik açma çağrısı
Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyareti Katar'a
Erzurum Valisi Okay Memiş Nusret'ten Erzurum'a restoran açmasını istedi
Rekabet Kurumu'ndan Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'ye soruşturma
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Üçlü Astana Zirvesi sona erdi işte ortak açıklama
Erdoğan : Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını...
Bakim maaşı alanlara Kurban bayramında 1000 TL verilecek mi?
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Cübbeli Ahmet Hoca, AYM'nin Selahattin Demirtaş kararına nasıl bakıyor?
Marketler kaçta açılıyor 2020 market çalışma saatleri güncellendi
Küçükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü simsiyah oldu
Yasemin Hadivent yeğeni kimdir öldüren hastalığı neydi?