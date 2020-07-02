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Ankara metrosunda maskesini çıkaran kadın ortalığı karıştırdı! Metrodan atıldı

Başkentte metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kadına, diğer yolcular tepki gösterdi. Güvenlik gelip maskesini takmayan kadını metrodan indirdi...

Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu'nda meydana geldi. İdiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı. Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı.

Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonunda durdurarak, metro güvenliğine haber verdi. İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kadın gözlerden kayboldu.

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