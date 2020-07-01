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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer sözleri

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki 'Türkiye'nin Nabzı Özel' programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Öncelikle kendi kadromuzdan kimler ayrılacak? Boşaltmamız gerekenler var. Max Kruse, hayatının pokerini oynadı. Pandemi ile belirlediği net kriterler var" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki 'Türkiye'nin Nabzı Özel' programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'ın sorularını yanıtladı.

İşte Koç'un açıklamaları:

Didem Arslan Yılmaz: Bazı Fenerbahçeliler, 'Aykut Kocaman kalsa o kadar sezon yaşamazdı' diye düşünüyorlar. Ne dersiniz?

Ali Koç: Olabilir, yaşanmadan bilinmez. Samandıra'yı güçlendirmek lazım. Aidiyet duygusu, ruh, hepimiz birimiz ruhunu yapamadık. Hala arzu ettiğim seviyeye getiremedik.

Serdar Ali Çelikler: Hocaya karar veren mekanizmada siz ve Emre Belözoğlu var?

Ali Koç: Yönetim kurulundan arkadaşlarımız da var. Transfer konusunda da isimleri bir yere koyalım, profile, eksiklerimize bakalım. İstediğimiz kaliteyi stopere koyamadık. 4 sporcumuzun kontratı bitiyor, biri gitti. İki tane net, hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Fazla maaşlar veriyoruz. Daha fazla kaliteye daha az maaşlar vermemiz lazım. Pandemi bir fırsat yaratacak. Altyapıya transferde harıl harıl çalışma var.

İbrahim Yıldız: Vedat Muriç gidecek mi?

Ali Koç: İlgilenenler var. Ben gitmesini istemiyorum. O da çok karakterli bir oyuncu. Ama ben kupa kaldırmadan gitmesini istemem. Aldığınız malzeme var, geliştirmek, üste koymak, meyve vermesini sağlamak. Bu bir iki senede olacak iş değil.

İbrahim Yıldız: Fenerbahçe altyapıda sorunlu. Bu sadece sizin döneminiz için söylemiyorum.

Ali Koç: Haklısınız. Öncelikle kendi kadromuzdan kimler ayrılacak? Boşaltmamız gerekenler var. Max Kruse, hayatının pokerini oynadı. Pandemi ile belirlediği net kriterler var. Anladığım kadarıyla değişik görüşler almış, böyle karar vermiş. Bence bu ona pahalıya mal olacak. En önemli yatırımımızın karşılığını aldık mı, hayır. Belki Almanya'daki yetenekli futbolcuyu aldık ama yeterince disiplinli değildi. Niye Zajc? Ailevi sebeplerden ötürü rica etti.

Ali Koç: 5-6 oyuncuyla anlaşma konusunda belli noktaya geldik. Eksiklerimizin hepsi tamam mı, değil. Birkaç hafta içinde daha netleşir. Biz Türk oyunculara ağırlık veriyoruz, bu gidişle yabancı oyunculara kısıtlama gelecek. Türkiye'yi bilen yabancı oyunculara ağırlık veriyoruz. Genç tecrübeli karışımını daha iyi yapmak istiyoruz.

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