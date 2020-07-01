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CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Olay tartışma

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ile gazeteci Şaban Sevinç arasındaki sosyal medya tartışması CNN Türk'te tansiyonu yükseltti. Metiner'in "Şabanca davranma" sözleri üzerine çıkan tartışmada taraflar birbirlerini "yalakalıkla" suçladı.

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ailesine yönelik iftiralara CNN Türk'te sert çıktı. Sosyal medyanın bu anlamda kontrol edilmesi gerektiğini belirten Metiner'e itiraz ise gazeteci Şaban Sevinç'ten geldi.

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yürüttüğü CNN Türk'teki tartışmada Sevinç, Metiner'i Albayrak ailesi üzerinden demagoji yapmakla suçladı. Sosyal medyadaki muhaliflerin tamamının bu anlayışla terörist ilan edilebileceğini belirten Sevinç ile Metiner arasında tartışma yaşandı.

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