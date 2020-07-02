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Sosyal medya düzenlemesine sanatçılardan Erdoğan'a destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyaya yönelik kapsamlı bir hukuki düzenlemenin yolda olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrası sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara tepki göstererek, bu mecraların kontrol edilmesini istediklerini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından sanatçıların yaptığı açıklamalarda dikkat çekti. Sanat dünyasının ünlü isimleri, hakaret içerikli yorumların önüne geçebilmek için sosyal medyanın kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

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