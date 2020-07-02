Hindistan'da korkunç görüntü! Koronadan ölenleri topluca çukurlara attılar
HİNDİSTAN'da Covid-19'dan ölenlerin cesetlerinin toplu halde bir çukura atıldığını gösteren video tepki çekti. Ballari bölgesinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı 606 bini geçti. Hindistanlı politikacı Doddalahalli Kempegowda Shivakuma, Covid-19 hastalarına ait cesetlerin Ballari bölgesinde çukurlara atıldığını gösteren bir video yayımladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.