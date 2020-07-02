Hindistan'da korkunç görüntü! Koronadan ölenleri topluca çukurlara attılar

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı 606 bini geçti. Hindistanlı politikacı Doddalahalli Kempegowda Shivakuma, Covid-19 hastalarına ait cesetlerin Ballari bölgesinde çukurlara atıldığını gösteren bir video yayımladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.