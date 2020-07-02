Z Kuşağı AK Parti'den mi uzaklaşıyor yoksa İslam'dan mı? Cübbeli Hoca cevapladı

Cübbeli Ahmet Hoca, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube'daki kanalına konuk oldu ve "Gençler AK Parti'den mi yoksa İslamdan mı uzaklaşıyor" sorusuna can yakıcı bir cevap verdi... İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın Z Kuşağı ile ilgili tespitleri...