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Elazığ'da araba çarptı diye ihbarda bulundu hastanede doktora saldırdı

ELAZIĞ’da araba çaptı diyerek ihbarda bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, acil serviste doktora saldırarak darp etti. Şahsa aracın çarpmadığı ve alkollü olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Komuta Merkezini arayan Tayfun K., kendisine araba çarptığını belirterek, ambulans talep etti.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan şahsa araba çarpmadığı, alkollü olduğu tespit edildi. Bir süre sonra acil serviste taşkınlık çıkaran alkolü şahıs, kendisini uyaran Dr. Mustafa Uçarel'e saldırdı. Saldırı sonrası yere düşen ve başını sandalyeye çarparak yaralanan Uçarel'e meslektaşları müdahale etti. Hastanenin güvenlik görevlileri alkollü şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirirdi. Ardından şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

O anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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