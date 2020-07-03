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İstanbul'da Kan donduran görüntü! Yolda yatan köpeği ezdi

İSTANBUL Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir sürücünün yolda uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci olay, 14 Mayıs'ta sabah saatlerinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Üniversite personelinin 'Max' adını verdiği köpek yolda uyuduğu sırada iddiaya göre B.O. isimli hastane çalışanı köpeği fark etmedi ve aracıyla ezdi. Ezilen köpeğin can verdiği öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan anlarda sürücünün duraksamadan devam ettiği görüldü. Ezilen köpeğin yanına diğer köpeklerin geldiği anlar da görüntülere yansıdı.

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