Esra Albayrak'a yapılan alçak saldırı bakın neye mal oldu?
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a hakaret içerikli paylaşımlara 11 kişiye gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyaya yönelik kapsamlı bir hukuki düzenlemenin yolda olduğunu açıklamıştı. Kimler tepki gösterdi? Kimler destekledi?
Erdoğan’ın “sosyal medya düzenlemesi” ne anlama geliyor? Sosyal medyaya erişim kapatılabilir mi?
Ayasofya’nın kimler, neden cami olmasını istemiyor? Yargıtay kararı neden erteledi?
Sivas katliamının 27. Yılı. Madımak’ta ne olmuştu? Gündemin sıcak başlıkları, siyasetin nabzı... Hadi Özışık Abdurrahman Uzun’un konuk olduğu Perde Arkası programında konuştular.
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