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DÜNYA

ABD'de kayalıklarda düğün fotoğrafı çektiren çift dalgaya kapıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde plajdaki kayalıklarda fotoğraf çektirmek isteyen çift, dalgaya kapıldı. Çift, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Pasifik Okyanusu kıyısında fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, kayalıkların üzerine çıktı. Çift, fotoğraf çektirdikleri sırada aniden gelen dalgalara kapıldı. Gelin ve damatlıklarıyla dalgaların arasında kalan çiftin yardımına cankurtaranlar koştu. Kıyıya çıkarılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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