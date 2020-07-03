FETÖ Meclis'e ilk ne zaman girdi! Eski bakan CNN TÜRK canlı yayında açıkladı

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programına katılan eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, FETÖ'nün Ecevit döneminde 8-10 milletvekili ile Meclis'e girdiğini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise, 15 Temmuz gecesi parti genel merkezinde yaşananları anlattı.

Yücel: Ecevit bunları parlamentoya sokan kişidir

"Fethullah Gülen'in temsil ettiği hareket, CIA tarafından Graham Fuller yönetiminde son dönemde devletin bütün kademelerini ele geçirmek ama öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye etmek amacıyla oluşturulmuş bir hareketti." Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, FETÖ'yü böyle tarif etti,

ilk defa Ecevit döneminde Meclis'e girdiklerini söyledi. "Rahmetli Ecevit de bunları ilk defa parlamentoya 8-10 kişi olarak sokan ve belki de bundan pişman olmuş bir siyasetçidir. İşin bu tarafı hiç konuşulmaz" dedi.

Yıldırım: F16'lar merkez üzerinde alçak uçuş yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ise partisinin FETÖ ile yollarının kesişmediğini söyledi. "Devlet Bahçeli'nin yolu kesişmemiştir. Herkes Türkçe olimpiyatlarını izlerken, Devlet Bahçeli Abant Platformu'nu izletmiştir. Abant'ta ne yaptılar? Abant'ta Türkiye nasıl bölünürün programını yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesinde siyasetçilerin FETÖ'ye ilişkin tavrının belirleyici olduğunu da söyledi. Devlet Bahçeli'nin darbeye karşı en net tavrı ortaya koyduğunu anlatan Yıldırım, o gece yaşananları şöyle anlattı:

15 Temmuz gecesi kimin FETÖ ile tavrı ne olmuştur, bağlantısı var mıdır, yok mudur, kim ne yapmıştır ortada. F-16'lar MHP genel merkezinin üzerinde alçak uçuş yaptı, partinin camları çatladı. Arkadaşlar genel başkana 'Başka bir yere gidelim' dediler. Genel başkanın o zaman tarihi bir sözü vardır: 'MHP genel merkezi dünyanın en güvenli yeridir, ben bir yere gitmem.'