Sultanahmet halı tarlasına döndü

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından bir yer olan Sultanahmet’te korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok mağaza 3 ay boyunca kapalı kaldı. Normalleşme ile birlikte açılan mağazalardan birisi de turistlerin gözde alışveriş yerlerinden olan bir halı dükkanı. Yaklaşık 3 ay boyunca kapalı kalan depodaki halıların nemlendiğini fark eden iş yeri sahibi, sorunu ilginç bir yöntem ile çözmeye karar verdi. Nemlenen halıları çevrede park eden tanıdığı esnaf arkadaşlarının arabalarının üzerine serdi. Birçok müşteri halıların pastel tonlarda tercih etiği için bu yöntemi sıklıkla kullandıkları öğrenildi. Bu sayede halıların hem nem sorunu ortadan kalkıyor hemde renkleri daha pastel tonlara dönüşüyor.

Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil. Kimi zaman araçlarından bir eşya almaya çalıştıklarında zorlansalar bile çevreye gelen turistlerin ilgisini çektiği için esnafın bu yöntemi oldukça benimsediği biliniyor. Havadan çekilen görüntülerde ise araçların üzerine ve bir binanın çatısına örtülen kırmışı halılar ilginç manzaralar oluşturduğu görülüyor. Onlarca arabanın üzerine halı serilmesi ise Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen el dokuması halı ve kilimlerin oluşturduğu halı tarlalarını anımsattı.