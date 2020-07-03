ATV canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda delirdi
ATV Müge Anlı Tatlı Sert programında Sinop'ta esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bu gün canlı yayında Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajları ifşa oldu.
ATV ekranlarında anlı yayınlanan Müge Anlı'nın programında 22 Nisan 2019’da Sinop’ta bir evde çıkan yangın 3 kişi hayatını kaybetti. Ancak yangından sonra ölen 3 kişinin ne cesetlerine nede kemik parçalarına ulaşılamadı. Esrarengiz yangın sonrası kayıp olan 3 kişi arama çalışmaları devam ederken bu gün Müge Anlı canlı yayında FETÖ şikayeti damga vurdu. Müge Anlı, kayıp Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'nın kendisi dahil bir kaç isimin FETÖ den şikayet edeceğini öğrendi canlı yayında çılgına döndü. Anlı Erdal Özkaya'nın mesajlarını tek tek ifşa etti.
Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren şeyler yaşandı. Sinop yangını olayında taraflar Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sinop yangınındaki 3 kişiye ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Erdal Özkaya'nın skandal mesajlarını ulaştı.
Müge Anlı canlı yayında gelen mesajı okudu ve şunları söyledi: "Erdal yeğeniyle görüşüyor. Yeğeniyle watsaptan mesajlaşıyor. Bunların ekran fotoğrafı geldi. Erdal şöyle demiş 18 Haziranda gelen mesajlarda
'Benim yada anam hakkında bir iftira olup da gözaltı olursa Ali Teymen Turgay Uzman bunları FETÖ'cü diye şikayet et. Müge'nin ekibi Rahmi bey hariç diğerlerini de şikayet edeceksin.' Sonra kimleri şikayet edeceğini yazıyor tek tek. Müge'yi de şikayet et. Rahmi bey hariç herkesi şikayet et diyor."