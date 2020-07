ATV canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda delirdi

'Benim yada anam hakkında bir iftira olup da gözaltı olursa Ali Teymen Turgay Uzman bunları FETÖ'cü diye şikayet et. Müge'nin ekibi Rahmi bey hariç diğerlerini de şikayet edeceksin.' Sonra kimleri şikayet edeceğini yazıyor tek tek. Müge'yi de şikayet et. Rahmi bey hariç herkesi şikayet et diyor."