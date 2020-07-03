ATV Müge Anlı canlı yayında FETÖ şikayeti damga vurdu

ATV ekranlarında anlı yayınlanan Müge Anlı'nın programında 22 Nisan 2019’da Sinop’ta bir evde çıkan yangın 3 kişi hayatını kaybetti. Ancak yangından sonra ölen 3 kişinin ne cesetlerine nede kemik parçalarına ulaşılamadı. Esrarengiz yangın sonrası kayıp olan 3 kişi arama çalışmaları devam ederken bu gün Müge Anlı canlı yayında FETÖ şikayeti damga vurdu. Müge Anlı, kayıp Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'nın kendisi dahil bir kaç isimin FETÖ den şikayet edeceğini öğrendi canlı yayında çılgına döndü. Anlı Erdal Özkaya'nın mesajlarını tek tek ifşa etti.