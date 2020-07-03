Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! O anlar kameraya böyle yansıdı

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü. Fabrika'da 150-200 kişinin olduğu açıklandı.... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan bölgeye gidiyor...

İnsanlar sokağa döküldü

Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Fabrikada 150-200 insan var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz" dedi.

Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için Sakarya'ya gidiyor.