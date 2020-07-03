Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! O anlar kameraya böyle yansıdı
SAKARYA Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama tüm ilçelerde hissedilirken, Sakarya Valisi ve Hendek Belediye Başkanı, patlama sırasında fabrikada 150-200 işçinin çalıştığını söyledi. Bölgeden sık sık patlama sesi gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üç Bakan bölgeye hareket etti.
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü. Fabrika'da 150-200 kişinin olduğu açıklandı.... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan bölgeye gidiyor...
İnsanlar sokağa döküldü
Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Fabrikada 150-200 insan var
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz" dedi.
Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'ya gidiyor
İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için Sakarya'ya gidiyor.