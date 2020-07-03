BIST 116.773
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 391,24
YEREL

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! O anlar kameraya böyle yansıdı

SAKARYA Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama tüm ilçelerde hissedilirken, Sakarya Valisi ve Hendek Belediye Başkanı, patlama sırasında fabrikada 150-200 işçinin çalıştığını söyledi. Bölgeden sık sık patlama sesi gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üç Bakan bölgeye hareket etti.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü. Fabrika'da 150-200 kişinin olduğu açıklandı.... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan bölgeye gidiyor... 

İnsanlar sokağa döküldü

Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. 

Fabrikada 150-200 insan var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz" dedi.

Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için Sakarya'ya gidiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'den içeri giren eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında karar! Tahliye edildi
Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı! Türkiye'nin en büyüğü 200 kişi var
Ali Koç: Fenerbahçe şike yapmamıştır tertemiz bir tarihe sahiptir
Kendini zorla fuhuş yaptıran adamı başından vurdu! Hapisten izinli çıkmış
Kanser hastalığından kurtulan gencin ölüm nedeni akciğer enfeksiyonu çıktı
Eski savcıdan FETÖ hakkında çarpıcı itiraflar! Yargıdaki kirli hesapları bir bir anlattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama oldu!
ABD'de kayalıklarda düğün fotoğrafı çektiren çift dalgaya kapıldı
Memur zammı 2020 temmuz maaş farkı artışı ne kadar oldu
Üsküdar'da kadının erkeğe meydan dayağı çekmesi kamerada
FETÖ Meclis'e ilk ne zaman girdi! Eski bakan CNN TÜRK canlı yayında açıkladı
Bay Yanlış'taki Özgür'ün evi gerçekte kimin evi, nerede?
Jülide Ateş Temel Karamollaoğlu'na açık açık sordu : Utanıyor musunuz?
Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah nedir?