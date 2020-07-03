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POLİTİKA

AK Parti Meclis başkan adaylığı için başvurdu

AK Parti Meclis başkan adaylığı için başvuruda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Meclis başkan adaylığı için dilekçe verdi. Mehmet Muş, dilekçenin verilmesinin ardından açıklama yaptı. Muş, Mustafa Şentop'un adaylığı için dilekçe verdiklerini söyleyerek, “Salı günü Genel Kurul’da oylamalar yapılacaktır. İlk iki turda üçte iki çoğunluk gerekiyor, üçüncü turda salt çoğunluk oyunu alan aday kazanmış oluyor. Ben tüm Meclis Başkanlığı için adaylar milletvekilleri olarak tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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