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POLİTİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'daki patlama) Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi."

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi ses nedeniyle insanlar sokağa döküldü. Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikalarından biri olduğu söylenen binada 190 kişi olduğu açıklandı. 

Koca: 186 kişi çalışıyordu, 100'üne ulaştık 20'si işe gelmemişti"
Son rakamı olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Buna göre can kaybı 4'e, yaralı sayısı 97'ye yükseldi. Fahrettin Koca, yaralılardan 16'sının taburcu edildiğini söyledi. Koca, "186 kişi çalışıyordu, 100'üne ulaştık 20'si işe gelmemişti. 45-50 civarında işçiye ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

''Dışarı çıkılmamasını öneriyoruz''
''Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz."

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