Bergüzar Korel'in ikinci bebeği Han'ın ilk görüntüsü

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti evliliklerini ikinci çocukla taçlandırdı. İkisi de oyuncu olan çiftin, ismine Han verdikleri bebekleri çok merak ediliyordu.

Han bebek ilk kez annesinin kucağında görüntülendi. Anne Bergüzar Korel'in bir an olsun bile yanından ayırmadığı Han bebek, bakın kime benziyor...