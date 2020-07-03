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Bergüzar Korel'in ikinci bebeği Han'ın ilk görüntüsü

Oyuncu Bergüzar Korel, güzel havanın tadını çıkarmak ve arkadaşlarıyla buluşmak için dışarıya çıktı. Yanından biran olsun ayırmadığı Han bebek ilk kez görüntülendi. Sizce Han bebek kime benziyor?

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti evliliklerini ikinci çocukla taçlandırdı. İkisi de oyuncu olan çiftin, ismine Han verdikleri bebekleri çok merak ediliyordu.

Han bebek ilk kez annesinin kucağında görüntülendi. Anne Bergüzar Korel'in bir an olsun bile yanından ayırmadığı Han bebek, bakın kime benziyor...

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