Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını anlattı.

"Kadına şiddetin hiçbiri kabul edilemez"

Milliyet'te yer alan habere göre: Magazin gündemine bomba gibi düşen Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin sorulduğu oyuncu "Ben sadece bir yazı gördüm, olayı net olarak bilmiyorum, o yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Tekrar söylüyorum; bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum. Bir yandan da 'kadın olarak hiçbir şiddet kabul edilemez' demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor" dedi.