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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması! Camii olacak mı?

Yargıtay müze olan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ile ilgili son kararı cumhurbaşkanına bırakmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karar sonrası Ayasofya'ya ilişkin ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'deki Levent Camii Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde, dün Danıştay'da görülen ve kararı 15 gün içinde açıklanacak Ayasofya'nın statüsü vardı.

Ayasofya'yı cami olarak görmek isteyen Erdoğan, bu yönde talimat vermiş, AK Parti çalışmalara başlamıştı. Yargıtay kararı sonrasında Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı: 

-"Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur. Hali hazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır.

*Balat'taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir.

*Ayasofya'ya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir. Biz ülkemizde Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz."

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