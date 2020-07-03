Kadına şiddet ve ahlaksızlık: Yeter artık!
Cuma Obuz, haftanın en önemli konularını yorumlamaya devam ediyor. Obuz, Haftaya Bakış programıyla kadına şiddetten, İstanbul Sözleşmesine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Cuma Obuz ile Haftaya Bakış'ta bu hafta: Esra Albayrak’a yapılan ahlaksızlık, Sosyal medyanın akıbeti, TBMM'ye gelen Çoklu Baro sistemi ve kadına şiddet konuları ele alındı.
Kadına şiddet konusu İstanbul Sözleşmesi üzerinden tekrar değerlendirilirken Galatasaray'ın kalecisi Muslera da yaptığı fedakarlıkla alkışlandı.