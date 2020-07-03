Habertürk'teki baro tartışması sinirleri gerdi

Hükümetin "çoklu baro düzenlemesi" Habertürk'te tartışıldı. Didem Arslan Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuşan gazeteci Süleyman Özışık, bir vatandaş olarak kendi değerleriyle çelişen zaman zaman da hakaret eden bir baroya güvenmediğini söyledi.

İstanbul Barosu'nun terör zanlısı bir kişiye yine terör zanlısı bir avukat için direndiğini ileri süren Özışık, Türkiye'de baro adı altında diktatörlük kurulduğunu söyledi.

Programın bir diğer konuğu Prof. Dr. Ersan Şen'in Özışık'ın bu sözlerine itiraz etmesi üzerine programda sinirler gerili. Şen, Özışık'ın açıklamalarının doğru ve tutarlı olmadığını söylemesi üzerine ikili arasına sert tartışma yaşandı.