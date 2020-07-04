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MEDYA

Survivor 126. yeni bölüm fragmanı

Survivor'da ilk defa yarışmacılar aynı anda üçerli olarak mücadele ederken, parkurdan şok bir sakatlık yaşanıyor. Kafasını vuran Sercan boynundan sakatlanıyor. Doktorun müdahale ettiği Sercan oyunu yarıda bırakıyor.

Survivor 2020'de büyük finale günler kala heyecan artıyor. Survivor'ın 126. yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan isim, eleme adayını da belirleyecek.

Survivor'da geçen hafta 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan bir ilke imza atmıştı. Sercan 3 eleme adayını da belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde konuşan Sercan'ın "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam adayım" sözleri dikkat çekiyor.

Survivor'da parkurdaki üçlü mücadele sırasında Sercan Yıldırım, kafasını vurunca acı içinde yerde kalıyor.

Başını tutan ve hareket edemeyen Sercan'a Survivor dokturu Ulaş Köksal müdahale ediyor. Sercan'ın acı içindeki görüntüsü ise herkesi korkutuyor. Sercan'ın sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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