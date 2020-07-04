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Denizlispor başkanı Ali Çetin şişe fırlattı korumalarıyla taraftara saldırdı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç ve Sumudica'ya su şişesi fırlattı. Maçın ardından Denizlispor Başkanı Ali Çetin, korumaları ile birlikte Denizlispor taraftarlarına saldırdı.

Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Mücadele Gaziantep FK’nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 24. dakikada Güray Vural kaydetti.

"Başkan bu galibiyet senin için": Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gidip sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı.

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