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Çatı Katı Aşk 1. bölüm fragmanı

Çatı Katı Aşk dizisi 1. bölümüyle 9 Temmuz 2020 Perşembe akşamı Kanal D'de olacak. Çatı Katı Aşk'ın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Çatı Katı Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Çatı Katı Aşk'ın ilk bölümünde neler yaşanacak? Çatı Katı Aşk 9 Temmuz 2020 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir yalanla katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin’in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?

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