Galatasaray'a Arda Turan dönüyor

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Arda Turan, hayaline kavuşuyor. Yuvası olan Galatasaray'da futbolu bırakmak isteyen Arda eğer bir aksilik olmazsa Ağustos ayı ortasında Sarı-Kırmızılı takıma imzayı atacak.

Fatih Terim'le görüşen Arda Turan, kısa bir süre sonra Florya'da antrenmanlara başlayacak ve kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atacak. Arda, makul bir rakam karşılığında Galatasaray'da forma giyecek.