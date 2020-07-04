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DÜNYA

Yunan basınından Türkiye itirafı

YUNAN basını, Türkiye'nin Libya'da gelişmeleri tersine çevirerek Doğu Akdeniz ve Ege'de büyük bir güç haline geldiğini yazdı. Yunanistan'ın bu şekilde Türkiye karşısında ayakta kalamayacağını söyledi.

Değişen dengelere değindi. "Yunanistan, Türkiye'nin karşısında ayakta kalamaz" yorumunu yaptı.

Yunan basınında Türkiye'nin bölgede yükselen potansiyeline dikkat çeken bir makale yayınlandı. Türkiye'nin jeopolitik potansiyelinin sürekli büyüdüğü belirtilen makalede, "Türk iktidarının yükselişi, demografik büyümeye, bunun sonucunda ortaya çıkan endüstriyel kalkınmaya dayanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Libya'da gelişmeleri tersine çevirerek Doğu Akdeniz ve Ege'de büyük bir güç haline geldiği belirtildi. Türkiye'nin jeopolitik büyümesi karşısında Atina'nın hiçbir şey yapmadığını dikkat çekilen Makalede, çarpıcı bir itirafta bulunuldu. "Böyle bir ülke, böyle bir komşu karşısında ayakta kalamaz. Yani zihniyet ve politikada köklü bir değişim zamanı" ifadelerini kullanıldı.

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