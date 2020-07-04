CHP'li İlhan Kesici: İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahte!

Kesici, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geçtiğimiz günlerde müzayede evi payı ile birlikte 935 bin 250 sterline satın aldığı Fatih Sultan Mehmed portresinin sahte olduğunu söyledi.

Eleştirilere karşı İBB'nin "Belli'nin atölyesinde resmedildiği zannedilen" cevabı için "Bu ne ya böyle bir ciddiyetsizlik olurmuymuş" ifadelerini kullandı.

'Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp.' diyen Kesici, 'Tabloyu ister al, ister alma, ama bunu 'Bellini' diye satma. Bellini olsa 6 buçuk milyon lira değil, 6 buçuk milyar lira ederdi.' diye konuştu.