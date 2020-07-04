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Ozan Güven sessizliğini bozdu! Asıl ben darp gördüm...

Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti mi? Magazin dünyası günlerdir bu haberi konuşurken Ozan Güven sonunda sessizliğini bozdu ve asıl darp görenin kendi olduğunu açıkladı.

Gündeme bomba gibi düşen, Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği haberleri sonrasında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ozan Güven, günler sonra sessizliğini bozdu ve bir açıklama yaptı.

Açıklamasında asıl kendisinin şiddete maruz kaldığını söyledi. Ozan Güven’in bu açıklamalarından sonra ünlülerden de peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

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