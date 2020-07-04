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Havai fişek fabrikası mağdurunun acısını provoke eden muhabire dava

Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, acısından yararlanan ve provokasyon peşinde olan muhabire maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik’in eşi Salih Çelik, acılı haldeyken bir muhabirin yanına gelerek kendisini bir takım sorular sorduğunu ifade etti.

Çelik kime röportaj verdiğini bilmeden kendisine gelen yanlış bilgiye dayanarak olayın acısıyla röportaj verdiğini belirterek, “Devletimiz her şeyi biliyor. Vefat sayısı için dört diyorsa 4’tür. Ben vefat sayısını 80 dediysem o bize gelen yanlış bilgidendir. Biz canımız yandığı için kim ne diyorsa ona inanmak zorundayız” dedi.

Gelen basın mensubunun “canlı yayın yok” diyerek konuşturduğunu ifade eden Çelik, “Bu kimse mahkemeye vereceğim. Bana sadece ve sadece gazetede yazdıracağım. Ben orada yaralıyken, beni konuşturup bunu piyasaya sürmesi çok ayıp. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” diye konuştu.

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