Aysu Mola sordu Sinan Canan anlattı! Beyin nasıl fabrika ayarlarına döner?

İnsan fabrika ayarlarına nasıl döner? En az hasarla çocuk nasıl yetiştirilir? İnsan kendi eliyle hayat şartlarını nasıl bozar? Fazla yemek neden ömrümüzü kısaltır? Yanlız kalınca neden hastalanıyoruz? Stres tüm hayvanların işine yararken bizi neden öldürüyor? İnsan neden bu kadar zor tatmin oluyor? İnsanın fabrika ayarları, mutluluk sırları, tatminsizlik ve bağımlılıklar... Hepsi ve daha fazlası... Aysu Mola soruyor, Prof Dr Sinan Canan cevaplıyor...